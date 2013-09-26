Pakistan'ın ilk eşcinsel sitesine erişim yasağı

Pakistan'ın eşcinsellere yönelik ilk internet sitesine erişim yetkililer tarafından yasaklandı.

Sitenin kurucusu BBC'ye verdiği mülakatta, yasağın ifade özgürlüğünü çiğnediğini söyledi.

Pakistan Telekomünikasyon Başkanlığı PTA, konuya ilişkin bir yorum yapmadı.

Siteye, Pakistan dışından erişim hala mümkün.

Tanı, nefret etme

Eşcinsellik Pakistan'da toplumsal bir tabu olmanın yanısıra yasal planda da bir suç sayılıyor. Ancak bu yasalar nadiren uygulanıyor.

''Bizi tanıyın, nefret etmeyin'' sloganıyla açılan Queerpk.com, Pakistanlı eşcinsel erkeklere, lezbiyenlere ve trans bireylere cinsel sağlıkları konusunda danışabilecekleri bir platform sunmayı ve genelde eşcinselliğe ilişkin toplumsal bilinçlenmeyi artırmayı hedefliyordu.

Pakistan'dan siteye girmeye çalışanların karşısına, yasal olmayan içeriği nedeniyle erişimin engellendiği mesajı çıkıyor.

Fakat ismini vermemek kaydıyla BBC'ye konuşan sitenin kurucusu, ''İçerik olarak açık saçık herhangi bir resim, birilerini rencide edecek herhangi bir unsur yoktu. Bize haber vermeden sitenin engellenmesi anayasaya aykırı.'' dedi.

'Anayasaya aykırı'

Queerpk.com'un kurucusu, ''Cinsel eğitim Pakistan'da hala bir tabu. Biz eşcinseller bu sitede sağlık odaklı konuları öne çıkarıyor, kullandığımız dile ve sunuma özen gösteriyorduk. Yasak için ortada hiçbir neden yok.'' diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de eşcinsellerin akıllı telefonlar üzerinden birbirlerine ne kadar mesafede durduklarını gösteren ve mesajlaşarak buluşmalarını sağlayan Grindr adlı uygulama yasaklandı.

Grindr'a Türkiye içinde erişimin engellenmesi eşcinsel grupların eleştirilerini çekiyor.

Ancak interneti iyi bilenler, proxy siteler ve yeni uygulamalar aracılığıyla erişim yasağının aşılabildiğine işaret ediyor.