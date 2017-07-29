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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan'ın geçici başbakanı belli oldu

Pakistan'da yolsuzluk iddiaları nedeniyle azledilen Başbakan Navaz Şerif'in yerine geçici olarak Şahid Hakan Abbasi'nin geleceği belirtildi.

29 Temmuz 2017 20:28

Pakistan Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Şahid Hakan Abbasi'nin, Navaz Şerif'in yerine başbakan olacağı belirtildi.

Navaz Şerif, yaptığı konuşmada, "Şahbaz Şerif'in benden sonra yerime geçmesini destekliyorum ancak seçimlere hazırlanması uzun sürecektir. Bu nedenle Şahid Hakan Abbasi'yi aday olarak gösteriyorum" dedi.

Pakistan iktidar partisi Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) liderliğine uzun vadede Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'in getirilmesi bekleniyor. Şerif, şu anda Pencap vilayetinin başbakanlığını yürütüyor. Abbasi'nin, Şahbaz Şerif görevi devralmaya hazır hale gelene kadar başbakanlık görevini geçici olarak yürüteceği kaydediliyor.

Yüksek Mahkeme: Serveti ailesinden gelmiş olamaz

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Başbakan Navaz Şerif'in ailesinin servetine yönelik yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden azledilmesi yönünde bir karar almıştı.

Yargıç Ejaz Afzal Khan, "O artık parlamentonun dürüst bir üyesi olma niteliğine sahip değil ve başbakanlık görevi de sona erecek" açıklamasını yapmıştı.

Yüksek Mahkeme, kararı soruşturma neticesinde Şerif'in servetinin ailesinden gelmiş olamayacağı yönünde çıkan sonuç üzerine aldı.

Yüksek Mahkeme, Şerif ile ilgili soruşturma kapsamında ayrıca Maliye Bakanı İshak Dar'ı da görevden aldı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, BS/AÜ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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