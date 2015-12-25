Pakistan'ı 11 yıl sonra ilk kez Hintli lider ziyaret etti



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistanlı mevkidaşı Navaz Şerif'le Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Lahor'da görüştü. Navaz Şerif'in konutunda yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Dönemin Hindistan Başbakanı Atal Bihari Vajpayee Pakistan'ı 2004 yılında ziyaret etmişti. 2008 yılında düzenlenen Mumbai saldırılarından bu yana iki ülke ilişkileri gerilmişti. Keşmir sorunu, iki ülke arasında çözüm bekleyen bir başka başlığı oluşturuyor.

Kabil ziyareti dönüşünde uğradı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "liderlerin karşılıklı temasların artırılması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba harcama konusunda mutabık kaldıklarını" söyledi.

Modi, Afganistan ziyareti dönüşünde beklenmedik bir şekilde Pakistan'a da uğrama kararı aldı. Modi Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hindistan tarafından Afgan parlamentosu için yaptırılan yeni binanın açılışını yaptı.

Gözlemciler ne dedi?

Modi'nin ziyareti Pakistan ve ülkesinde genelde olumlu yankı buldu. Hindistan Dışişleri Bakanı Suşma Svaraj, Twitter hesabından, "Devlet adamına bu yakışır" mesajını geçti. Hintli analistler, "Modi'nin jesti vizyoner ve cesaretli" değerlendirmesinde bulunurken, Pakistanlı güvenlik uzmanı Talat Massud, "Ziyaret, Hindistan'ın Pakistan'la yaklaştığını gösteriyor. Bu, barış için iyi bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Yakınlaşma Paris'te başladı

Hindistan ile Pakistan'ın yakınlaşma süreci kasım ayı sonunda Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen BM İklim Konferansı'nda başladı. Liderlerin burada yaptığı ikili görüşmenin ardından Tayland'ın başkenti Bangkok'ta güvenlik danışmanları bir araya geldi.

Barış müzakereleri yeniden başlatılıyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Suşma Svaraj, 10 Aralık'ta İslamabad'ı ziyaret etmiş, üç yıl aradan sonra Pakistan'a gelen ilk Hindistan Dışişleri Bakanı olmuştu. Svaraj'ın temaslarında Mumbai saldırıları sonrası askıya alınan barış müzakerelerinin yeniden başlatılması kararlaştırılmıştı.