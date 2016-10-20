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Kültür-Sanat

Pakistan'dan Hint filmlerine yasak

Karara göre, Hindistan yapımı programlara yer veren kanallar kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak

20 Ekim 2016 20:03

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Kurulu (PEMRA) tarafından yapılan açıklamada, Hint dizi, film ve programlarına yönelik alınan kararın yarından itibaren uygulanacağı belirtildi. Karara göre, Hindistan yapımı programlara yer veren kanallar kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir sorunu sıcaklığını korurken, gerginlik daha önce sinema sektörüne de sıçramıştı. Pakistan'ın en büyük şehirlerinden Lahor, Karaçi ve başkent İslamabad'daki sinemalarda Hint filmlerinin gösterilmemesi kararı alınmıştı.

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