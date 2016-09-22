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Yaşam

Pakistan'dan gelen THY uçağı zorunlu iniş yaptı

THY yetkilileri arızanın giderilmesi için çalışmaların başladığını bildirdiler

22 Eylül 2016 15:35

Türk Hava Yolları’nın (THY) Pakistan’dan gelen ve İslamabad - İstanbul seferini yapan uçağı teknik bir arıza nedeniyle zorunlu olarak Trabzon’a indi.

THY Basın Müşavirliği’nden verilen bilgiye göre, TK-711 sefer sayılı ve TC-JIM kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçak, İslamabad İstanbul seferini yaparken Trabzon havasahasına girdiği sırada göstergelerde arıza yaptığı belirlendi. Bunun üzerine uçağın Kaptan Pilotu, Trabzon Hava Trafik Kontrol merkezi ile temasa geçerek arıza nedeniyle zorunlu olarak iniş izni istedi. THY uçağı saat 09.30’da Trabzon Havalimanı’nda sorunsuz olarak indi. 

THY yetkilileri arızanın giderilmesi için çalışmaların başladığını bildirdiler.

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