Pakistan'dan "Atatürk en büyük Müslüman" mesajı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, '#atamızın izindeyiz' etiketi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümüne yönelik Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından yayınlanan mesajda Atatürk'ün "modern Müslüman dünyasının en büyük Müslümanı" olduğununu söyleyen, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın sözüne yer verildi.

Mesajda, "Pakistan halkı 80. ölüm yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunar. Bizim kurucumuz Cinnah'ın dediği gibi, "kendisi modern İslam Dünyasındaki en büyük Müslümandı ve ben eminim ki, bütün Müslüman dünyası onun ölümünün yasını derinden hissedecektir". Atam izindeyiz" ifadelerine yer verildi.