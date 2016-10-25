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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan'daki polis eğitim merkezine saldırı

Pakistan’ın Belucistan vilayetindeki polis eğitim merkezine üç terörist tarafından düzenlenen saldırıda en az 60 kişinin öldüğü açıklandı.

25 Ekim 2016 12:54

Pakistan'ın güneybatı vilayeti Belucistan'ın Kuetta kentindeki polis eğitim merkezine yapılan silahlı saldırıda en az 60 kişi öldü, 120 kişi de yaralandı. Polis yetkilileri, silahlı saldırganlardan birinin vurulduğunu, diğer iki saldırganın ise üzerlerindeki bombalı yeleği patlattığını açıkladı.

Belucistan İçişleri Bakanı Sarfaz Bugti, polis eğitim merkezindeki çatışmanın sabahın erken saatlerine kadar sürdüğünü söyledi. Saldırganlar yatakhaneyi basarak uyuyan polis adaylarına ateş açtı. Terör saldırısının IŞİD ya da terör milisine bağlı bir radikal grup tarafından düzenlenmiş olabileceği belirtildi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen terör milisi eylemlerin devam edeceği tehdidinde bulundu. Pakistanlı bir gazeteciyi telefonla arayan bir IŞİD elebaşı ‘yakında Pakistan hükümetinin korkulu rüyası olacaklarını' söyledi.

Pakistan sınır muhafaza birliklerinin komutanı General Şer Afgan medyaya yaptığı açıklamada saldırının 2015 yılında IŞİD'e bağlılığını ilan eden Laşkar–i Cangvi örgütü tarafından düzenlenmiş olabileceğini söyledi.

Pakistan hükümeti IŞİD'in Pakistan'da yerleşik örgütünün olmadığını savunurken, medyada terör milisine bağlı militanlara yönelik baskın ve tutuklamalarla ilgili haberler sıkça yer alıyor. IŞİD Pakistan ve Afganistan'ı ele geçirip ‘İslam Devletinin' Horasan eyaletini kuracağı propagandası yapıyor.

Pakistan'ın en tehlikeli bölgesi

Ağustos ayında Kuetta'daki bir kliniğe yapılan ve 71 kişinin öldüğü 190 kişinin de yaralandığı saldırının sorumluluğunu IŞİD ve Taliban'a bağlı Cemaat ül Azhar örgütleri üstlenmişti. Saldırının hangi örgüt tarafından düzenlendiği açıklık kazanmış değil.

Gece karanlığında 700 polis adayının kaldığı eğitim merkezine yapılan saldırı sırasında şiddetli patlama sesleri duyulmuş ve çatışmalar teröristler tarafından rehin alınan 250 polis adayının kurtarılmasıyla sona ermişti.

Pakistan'ın en büyük, en fakir ve en çok huzursuzluklara sahne olan eyaleti Belucistan'da çok sayıda radikal örgüt faaliyet gösteriyor. Ayrılıkçı gruplar Belucistan'ın Pakistan'dan bağımsızlığını ya da siyasi ve ekonomik özerklik talep ediyorlar. Afganistan Taliban'ı da Belucistan'da üsleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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