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Dünya

Pakistan'daki bombalı saldırıda aralarında bakanın da olduğu 8 kişi öldü

Pakistan'da bombalı saldırı düzenlendi. Aralarında Eyalet Hukuk Bakanının da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti

17 Ekim 2013 13:09

 

Pakistan’ın Kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda biri Eyalet Hukuk Bakanı olmak üzere en az sekiz kişi öldü. Görgü tanıkları Kulachi köyündeki saldırının, Bakan Israrullah Gandapur’un köy sakinleriyle bayramlaşması sırasında gerçekleştiğini aktardı.

Saldırıda Gandapur dışında en az yedi kişi daha ölürken 30’dan fazla kişi de yaralandı.

Khyber Pakhtunkhwa Taliban militanlarının ülkedeki kalelerinden biri olarak biliniyor.

Gandapur militanlarla müzakereleri savunuyordu. Pakistan Talibanı’nın lideri geçen hafta BBC’ye verdiği röportajda Pakistan yönetimiyle görüşmelere açık olduklarını ancak ABD ve müttefiklerini hedef almayı sürdüreceklerini söylemişti. Gandapur, eski kriketçi İmran Khan'ın muhalefetteki Adalet Hareketi Partisi’ndendi ve bu saldırıyla bu partinin bugüne kadarki benzer saldırılarda kaybettiği en üst düzey yöneticisi oldu.

Parti, Taliban’la barış görüşmelerine başlamayı savunurken ABD’nin insansız hava araçlarının Pakistan içinde saldırıda bulunmasına da karşı çıkıyor.

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