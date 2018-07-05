Pakistan'daki askeri ihaleyi Türkiye kazandı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık" dedi. Bakan Canikli ihalenin bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracat olduğunu ifade etti.

Pakistan'la Türkiye arasında 4 Milgem Korvetinin satışına ilişkin anlaşmada imzalar atıldı. İmza töreni Pakistan'ın Ravalpindi kentinde bulunan Savunma Üretimi Bakanlığı'nda yapıldı.

Bir seferde en yüksek rakamlı ihracat

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık" dedi. Ülkemiz, Bakanlığımız ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün" derken ihale hakkında, "Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu." diye konuştu.