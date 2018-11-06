Pakistan'da yüzlerce radikal İslamcı gözaltına alındı

Radikal İslamcıların düzenlediği eylemler sonrası çok sayıda göstericinin vandallık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Pencap eyaleti Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Başarat Ali, “polisleri yaraladıkları veya özel kişilere ve kamuya ait mallara zarar verdiklerinden kuşkulanılan kişileri gözaltına aldık” diye konuştu.

Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın protesto gösterileri sırasında şiddete başvuran ve hasara yol açan kişilere karşı gereken tedbirlerin alınması için eyalet yönetimlerine talimat gönderdiği, bunun üzerine emniyet birimlerinin harekete geçtiği belirtildi. Resmi kurumlar tarafından yayınlanan video görüntülerinde, göstericilerin araçları ateşe verdiği, caddelere barikat kurduğu, özel kişilere ve kamuya ait binalara hasar verdiği görülüyor.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, Pencap eyaletinde binden fazla kişi gözaltına alındı. Protesto gösterileri düzenleme çağrısında bulunan radikal İslamcı Pakistan Tahrik-i Lebbeyk (TLP) partisinin sözcüsü Zübeyir Kasuri ise Pazar gecesi ülke genelinde 500’den fazla TLP üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bunun yanı sıra hükümetin isteği üzerine TLP partisinin lideri Hadim Hüseyin Rizvi’nin Twitter hesabının kapatıldığı belirtildi.

Avukatı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı

Asya Bibi’nin beraat kararı üzerine radikal İslamcılardan ölüm tehditleri alan Bibi’nin avukatı Saiful Malook’un ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Saiful Malook’un İtalya’ya ardından da Hollanda’ya gittiği belirtildi. Avukat Malook, Birleşmiş Milletler çalışanlarının ülkeyi terk etmesini istediklerini belirterek, zorla uçağa bindirildiğini savundu. Malook, Hollanda’nın Lahey kentinde yaptığı açıklamada, müvekkili Asya Bibi’nin nerede olduğunu da bilmediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Hristiyan olan Asya Bibi, Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle 2010 yılında idam cezasına çarptırılmış, ancak cezanın infazı ertelenmişti. Pakistan Yüksek Mahkemesi Çarşamba günü gördüğü temyiz davasında, iddiaların yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle Bibi'nin beraatine hükmetmişti.

Bunun üzerine radikal İslamcı TLP yanlıları, ülkenin çeşitli kentlerinde hayatın felç olmasına yol açan protesto gösterileri düzenlemişti. Hükümetin Cuma günü TLP ile vardığı uzlaşmada, İslamcı gruplara mahkemenin kararını temyiz için başvuruda bulunma hakkı tanınmış ve Bibi'nin ülkeyi terk etmeyeceğine dair güvence verilmişti. Bu uzlaşmanın ardından İslamcı gruplar protesto eylemlerine son vermişti.

KNA,rtr,dpa/JD,GA

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