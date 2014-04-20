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Dünya

Pakistan'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 42 ölü

Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada en az 42 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Bazı yolcular otobüsün içinde sıkışırken, kurtarma çalışmalarında kepçe kullanıldı

20 Nisan 2014 16:25

Pakistan’ın Dera Ghazi Han şehrinden ülkenin güneyindeki liman kenti Karaçi'ye doğru giden yolcu otobüsü, Sukkur şehri yakınlarında bir kamyonla çarpıştı. Kazada aralarında beş çocuk, yedi kadının de yer aldığı 42 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Bazı yolcular otobüsün içinde sıkışırken, yoldan geçen Pakistanlıların da katıldığı kurtarma çalışmalarında kepçe de kullanıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Sukkur Emniyet Müdürü Fida Hüseyin, yaptığı açıklamada kazanın nedeninin henüz öğrenilemediğini, otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini kamyon sürücüsün ise yaralandığını belirtti. Yaralıların ise Sukkur şehrindeki devlet hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Ülkede son olarak geçen ay yine liman kenti Karaçi'den yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Belucistan'ın Hub bölgesi yakınlarındaki otoyolda bir yakıt tankeri ile iki yolcu otobüsü çarpışmış, kazada 35 kişi ölmüştü. Ocak ayında ise Sind eyaletinin Navabşah şehrinde öğrenci servisinin kamyonla çarpışması sonucu 20'si çocuk, 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan, eski araçlar, bakımsız yollar ve dikkatsiz sürücüler nedeniyle dünyada en fazla trafik kazası yaşanan ülkeler arasında yer alıyor.

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