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Dünya

Pakistan'da yargı krizi

İslamabad,  21 Ağustos (DHA) - Pakistan'ın Lahor ve Multan Kentlerinde Avukatlar Yüksek Mahkemeyi protesto ediyor

21 Ağustos 2017 13:37

İslamabad,  21 Ağustos (DHA) - Pakistan\'ın Lahor ve Multan Kentlerinde Avukatlar Yüksek Mahkemeyi protesto ediyor. Protestoya polis ve asker müdahale etti, gerginlik sürüyor.

Pakistan\'ın Penjab eyaleti başkenti Lahor ve en büyük kentlerinden biri olan Multan\'da avukatlar Yuksek Mahkeme\'nin Multan Baro Başkanı Seyh Zaman hakkında çıkan tutuklama kararını sokak gösterileriyle protesto ediyor. 

1 Ağustos\'ta Multan baro başkanı Sey Zaman\'ın mahkeme hakimleri ve bazı medya mensuplarına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava duruşmasına çıkmayan Multan baro başkanı hakkında Lahor Yuksek Mahkemesi tarafından zorla mahkemeye getirme kararı alınmıştı. 

Mahkeme çıkmayı red eden baro başkanı Zaman\'ın avukatlık lisansının iptal edilemesini talep eden yuksek mahkemenin bu kararı ardından bu gün Multan ve Lahor\'da tüm mahkeme binalarının girişleri  baro üyesi avukatlarca kapatıldı. 

Yüksek mahkeme üyesi hakimlerinin ofislerinde mahsur kalmasına neden olan eylem ardından polis gözyaşartıcı gazla ve tazikli suyla müdahale etti.

Sokaklara taşan gösteriler sonucu Lahor ve Multan\'da tüm yollar trafiğe kapatıldı.Sokakta polisle avukatlar arasında yer yer çatışma yaşanıyor. Avukatların sokak kaldırımlarından taşlar sökerek mahkeme binasına attığı görülüyor:

Gösteriler sürerken sokakta polis tazikli su ve gözyaşartıcı gazla avukatların protesto eylemlerini durdurmaya çalışıyor..

 

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