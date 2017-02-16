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Dünya

Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 72 ölü, 150 yaralı

Saldırıyı IŞİD üstlendi

16 Şubat 2017 21:27

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında en az 72 kişi hayatını kaybetti.

Sind eyaleti emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sehvan Şerif kentindeki sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde meydana gelen patlama esnasında yaralanan 150 kişinin çoğunun durumu kritik. Ayrıca kaynaklar, saldırıda ölenlerin sayısının da 70'i aştığını ifade etti.

Sağlık ekipleri, yaralıların bir kısmının Karaçi kentine aktarıldığını belirtirken, ordu birliklerinin de bölgeye sevk edildiğini ve yaralıların çevre hastanelere ulaştırılmasında yardımcı olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybedenler arasında, 4 çocuk ve 12 kadının bulunduğu öğrenildi.

Saldırıyı, IŞİD terör örgütü üstlendi.

Öte yandan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve İçişleri Bakanı Çodri Nisar Ali Han, yaptıkları açıklamalarda, saldırıyı şiddetle kınadılar.

Lal Şahbaz Kalender türbesi 14. yüzyıldan kalma 

 

14'üncü yüzyılda inşa edilen Lal Şahbaz Kalender türbesi, her hafta yüzlerce Sufi tarafından ziyaret ediliyor. Pakistan'ın en çok satan gazetelerinden Dawn'ın haberine göre, saldırının meydana geldiği sırada türbede çok sayıda kişi bulunuyordu.

Sufi türbeleri Pakistan'da sık sık saldırılara hedef oluyor. Son olarak kasım ayında Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen saldırıda en az 52 kişi hayatını kaybetmişti.

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