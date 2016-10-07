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BBC Türkçe

Pakistan'da 'töre cinayetleriyle’ ilgili yasal boşluk ortadan kaldırılıyor

Pakistan’da ‘töre cinayetlerini’ işleyenlerin serbest kalmasını sağlayan yasal boşluk ortadan kaldırılıyor. Kadın hakları örgütleri değişikliği olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

07 Ekim 2016 01:13

Pakistan'da 'töre cinayetlerini' işleyenlerin serbest kalmasını sağlayan yasal boşluk ortadan kaldırılıyor.

Yeni yasal düzenlemeye göre bu cinayetleri işleyenler kurban yakınlarının tavrı ne olursa olsun ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

Önceden, cinayetleri işleyenler kurbanın ailesi tarafından affedilmeleri durumunda hapis cezasından kurtulabiliyordu.

Yeni düzenlemeye göre böylesi bir bağışlama, suçluları sadece idam cezasından kurtarabilecek.

Kadın hakları örgütleri değişikliği olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Pakistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'na (HRCP) göre ülkede yalnızca geçen yıl yaklaşık 1100 kadın yakınları tarafından öldürüldü.

Daha fazla sayıda cinayet ise kamuoyuna yansımadı.

Pakistan'da kadın hakları eylemcileri yıllardır kadınların 'töre cinayetlerine' karşı korunması için daha sert yasal tedbirlerin hayata geçirilmesini savunuyor.

Bu cinayetleri konu alan belgesel filmiyle bu yıl Oscar ödülü kazanan Pakistanlı siyasi eylemci ve sinemacı Sharmeen Obaid, yasa değişikliğini oylamayla kabul eden Pakistan Ulusal Meclisi üyelerini kutladı.

Pakistan'da son aylarda ülke içinde olduğu kadar uluslararası kamuoyunda da gündeme gelen bazı 'töre cinayetleri' gerçekleştirilmişti.

Ülkenin sosyal medya yıldızlarından Qandeel Baloch, Eylül ayında Pencap Eyaleti'nde öldürülmüştü. Baloch'u ağabeyinin öldürdüğü iddia ediliyor.

Pakistan kökenli İngiliz vatandaşı Samia Shahid de yine ay ay aynı eyalette öldürülmüştü. Shahid'in babası ve eski kocası cinayeti işlemekle suçlanıyor.

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