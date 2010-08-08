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Dünya

PAKİSTAN'DA TOPRAK KAYMALARI CAN ALDI: 53 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A)

08 Ağustos 2010 19:36

-PAKİSTAN'DA TOPRAK KAYMALARI CAN ALDI: 53 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 08.08.2010 - Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli muson yağmurlarının yeni toprak kaymalarına yol açtığı, 53 kişinin öldüğü bildirildi. Yetkililer, toprak kaymalarının, Gılgıt-Baltistan bölgesindeki Kumra ve Gançe köylerinde bugün meydana geldiğini belirtti. Kumra'da 37, Gançe'de de 16 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Gançe'de cesetlerin tamamına ulaşıldığı, Kumra'da ise sadece 12 ceset bulunduğu ifade edildi, ancak kayıp 25 kişinin öldüğü kabul ediliyor.

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