9 yaşında kız çocuğu toprak ağasına tazminat olarak verildi!

Pakistan Pencap'ta 9 yaşındaki bir kız çocuğunun ailesi tarafından toprak ağasına tazminat olarak verilmesine polislerin engel olduğu bildirildi.

Polis şefi Muhammed Halid, kızlarını toprak ağasına vermek isteyen baba ile nüfuzlu toprak ağası olarak adlandırılan kişiyi gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, kız çocuğunun tazminat olarak verilmesine aracı olan köy konseyinden dört kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Mağdur kızın ise devlet tarafından korunmaya alındığı bildirildi.

Pakistan'ın Keşmir bölgesinde geçen hafta 14 yaşındaki bir kız çocuğu iki erkek tarafından yüzüne asit dökülerek yakılmıştı.