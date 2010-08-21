-PAKİSTAN'DA TIBBİ YARDIM ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - Pakistan'daki sel felaketinin ardından bölgeye bugün 2 ton aşı, ilaç, tıbbi malzeme, 2 tam donanımlı mobil hastane, 1 ambulans, 4X4 UMKE aracı ile 42 kişilik sağlık ekibi gönderildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığı ve THY Genel müdürlüğünce tahsis edilen 2 kargo uçağı bugün bölgeye hareket etti. Uçaklarda, 2 ton ağırlığında aşı, ilaç, tıbbi malzeme yer alırken, 2 tam donanımlı mobil hastane, 1 ambulans, 4X4 UMKE aracı ile 42 kişilik sağlık ekibi de Pakistan'a gönderildi. Pakistan'a şimdiye kadar 10 milyar dolar nakdi yardımın yanı sıra Başbakanlığın organizasyonu ile toplam 8 uçakla 10 milyon TL tutarında 244 ton insani yardım malzemesi gönderildi. Ayrıca, Başbakanlık tarafından açılan ''Pakistan'a Yardım Kampanyası''nda 4 milyon 182 bin 419 lira, 208 bin 150 dolar ve 152 bin 165 avro toplandı.