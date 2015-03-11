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Dünya

Pakistan'da idam terör zanlıları için geri geldi

Pakistan'da Aralık ayındaki okul baskının ardından sadece terör zanlıları için askıya alınan idam cezası moratoryumu yürürlükten tamamen kaldırıldı

11 Mart 2015 00:13

Pakistantan'ın Peşaver kentinde, 141 öğrenci ve öğretmenin öldürüldüğü kanlı saldırıyı düzenleyenlerin idamının ardından, diğer terör zanlıları için de idam cezasının uygulanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kararın alınmasıyla Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in af talebinin reddettiği yaklaşık bin kadar mahkûmun gelecek haftalarda infaz edilebilmesinin de yolu açılmış oldu.

Pakistan İçişleri Bakanlığı, ülkede idam cezalarının geçici olarak uygulanmamasını öngören moratoryum kararını tamamen yürürlükten kaldırıldığını eyaletlerin içişleri bakanlarına resmi bir yazı ile  bildirdi.

2008 yılında moratoryumla idam cezalarının durdurulduğu Pakistan'da geçen yıl 16 Aralık'ta Pakistan Talibanı militanlarının bir okula düzenlediği kanlı saldırının ardından moratoryum sadece terör zanlıları için askıya alınarak 24 terör zanlısı infaz edilmişti.

Pakistan'daki hapishanelerde farklı suçlardan idam cezasına çarptırılmış 8 binden fazla mahkûm bulunuyor.

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