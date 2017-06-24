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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan'da terör saldırıları: En az 40 ölü

Cuma günü Pakistan'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen terör saldırılarında en az 40 kişi yaşamını yitirdi.

24 Haziran 2017 01:52

Pakistan'ın çeşitli yerlerinde Ramazan'ın son gününde meydana gelen terör saldırıları sonucunda ülke çapında 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneybatısında bulunan Ketta kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 7'si polis memuru en az 13 kişi yaşamını yitirirken, Paraçınar kentinde düzenlenen iki ayrı saldırıda ise en az 27 kişi öldü ve 120 kişi yaralandı.

Pakistan'ın en kalabalık şehri Karaçi'de polise karşı düzenlenen silahlı saldırıda ise 4 polis memuru hayatını kaybetti.

Ketta'daki saldırıları hem IŞİD hem de Pakistan Talibanı'ndan ayrılarak kurulan Cemaat-ül-Ahrar örgütü üstlendi.

Örgüt, yaptığı açıklamada "Pakistan'da gerçek bir şeriat sistemi uygulamaya konana kadar" saldırıların devam edeceğini söyledi.

Bu saldırı, iki örgütün Pakistan'da düzenlenen bir terör saldırısını aynı anda üstlendiği ilk vaka değil.

Paraçınar kentindeki saldırılarıysa henüz hiçbir örgüt üstlenmedi.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters, AFP, dpa/BÜ, EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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