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Dünya

Pakistan’da televizyon ve sosyal medya iki gündür bloke

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Pakistan’da güvenlik güçlerinin başkent İslamabad’daki göstericilere müdahale etmesinin ardından başlattığı özel televizyon kanallarına ve sosyal paylaşım sitelere erişim yasağı ikinci gününde

26 Kasım 2017 17:44

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Pakistan’da güvenlik güçlerinin başkent İslamabad’daki göstericilere müdahale etmesinin ardından başlattığı özel televizyon kanallarına ve sosyal paylaşım sitelere erişim yasağı ikinci gününde.
Başkent İslamabad\'daki protesto gösterileri nedeniyle Facebook, Twitter, Instagram, Dailymotion ve YouTube\'a erişimi engellendi.
Pakistan\'da polis, mahkeme tarafından iptal edilen seçim yasasındaki değişikliği protesto eden göstericilere operasyon düzenledi.
Başkent İslamabad\'da Feyzabad Kavşağı\'nda neredeyse üç haftadır oturma eylemiyle yolu kapatan göstericilere dün sabah yaklaşık sekiz bin güvenlik görevlisi müdahale etti. 
Pakistan\'ın başkenti İslamabad\'da seçim yasasındaki değişikliği protesto etmek için başlayan gösterilerde, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar en az 6 kişi öldü, 250\'den fazla kişi yaralandı.
Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (Pemra) polis ve paramiliter kuvvetlerin İslamabad’daki göstericilere müdahale etmesinden saatler sonra sosyal medya ve özel televizyon kanallarına erişimi bloke etmeye başladı. (Fotoğraflı)

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