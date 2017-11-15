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Dünya

Pakistan’da tecavüzü konu alan film yasaklandı, kadın örgütleri tepkili

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Pakistan’da İslamabad Film Sansür Kurulu’nun yönetmen Shoaib Mansoor’un 17 Kasım’da gösterime girmesi beklenen Verna adlı tecavüzü ve cinsel tacizi konu alan filmini yasaklaması kadın örgütlerinden tepki alıyor

15 Kasım 2017 19:57

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Pakistan’da İslamabad Film Sansür Kurulu’nun yönetmen Shoaib Mansoor’un 17 Kasım’da gösterime girmesi beklenen Verna adlı tecavüzü ve cinsel tacizi konu alan filmini yasaklaması kadın örgütlerinden tepki alıyor.
Pakistan toplumunda sıklıkla görülen tecavüz konusuna odaklanan filmin yasaklanması geçtiğimiz günlerde Dera Ismail Khan bölgesinde bir kadının sokakta çıplak yürümeye zorlanması ve sıklıkla tecavüz haberlerinin gündeme gelmesiyle birlikte ülkedeki kadın örgütlerinin tepkisini çekti. (Fotoğraflı)

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