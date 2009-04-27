Pakistan'da Taliban operasyonu: 31 ölü

Pakistan'da, dün ülkenin kuzeybatısında Taliban militanlarına karşı başlatılan operasyonda en az 31 militanın öldüğü bildirildi.



Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, ölen militanlar arasında bir komutan ile milis güçlerine bağlı bir askerin bulunduğu kaydedildi.



Kuzey Batı Sınır Eyaleti yetkilileri, askerlerin operasyonda, bir belediye başkanıyla polis memurlarını öldürdüklerinden şüphelenilen militanları hedef aldıklarını belirttiler.



Ordudan dün yapılan açıklamada, Kuzey Batı Sınır Eyaletinin Aşağı Dir bölgesindeki operasyonda onlarca militanın öldürüldüğü belirtilmişti.

