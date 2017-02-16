Pakistan'da Sufi türbesine saldırı: 70'ten fazla ölü

Sufi türbesinin hedef alındığı saldırı Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinin Şehvan kentinde meydana geldi. Reuters'in haberine göre, saldırıda ölü sayısı 72'ye yükselirken, 150'den fazla kişi de yaralandı. Polis yetkilileri, saldırının bir intihar saldırganı tarafından düzenlendiğini doğruladı.

Saldrıyı IŞİD örgütünün üstlendiği bildirildi. Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, bir IŞİD komutanı hem telefonla hem de yazılı olarak saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.

14'üncü yüzyılda inşa edilen Lal Şahbaz Kalender türbesi, her hafta yüzlerce Sufi tarafından ziyaret ediliyor. Pakistan'ın en çok satan gazetelerinden Dawn'ın haberine göre, saldırının meydana geldiği sırada türbede çok sayıda kişi bulunuyordu.

Sufi türbeleri Pakistan'da sık sık saldırılara hedef oluyor. Son olarak kasım ayında Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen saldırıda en az 52 kişi hayatını kaybetmişti.

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dpa/Reuters, BÖ/BD