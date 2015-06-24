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Dünya

Pakistan’da sıcaklar sebebiyle ölenlerin sayısı 800’e yaklaştı

45 derecenin üzerinde seyreden sıcaklar sebebiyle ölü sayısı sürekli artıyor

24 Haziran 2015 11:59

Pakistan'da 45 derecenin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklarda bilanço giderek ağırlaşıyor. Son bilgilere göre; ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800'e yaklaştı.

Başkent Karaçi'de ölü sayısı en az 744 olarak belirtilirken, diğer bölgelerde de 38 kişinin aşırı sıcaklar dolayısıyla hayatını kaybettiği açıklandı.

Karaçi'de dün sıcaklık 45 derece olarak ölçülürken, Başbakan Navaz Şerif, acil durum önlemlerinin alınması için çağrıda bulundu. Pakistan ordusu sıcak çarpması vakalarına bakmak üzere merkezler kurmak için görevlendirildi.

BBC'nin haberine göre; bölge halkı "gerekli önlemleri almadığını düşündükleri" hükümete karşı tepkili. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle klimalar çalıştırılamıyor. Bölgede bazı morglarda yer kalmadığı belirtiliyor.

 

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