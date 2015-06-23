Pakistan'da 700'den fazla kişi aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti



Pakistan'da 45 derecenin üstüne çıkan sıcak hava dalgası nedeniyle 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Sind eyaletinin sağlık bakanı, Ramazan ayının başlangıcından beri devam eden aşırı sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün liman kenti Karaçi'de olduğunu belirtti.

Sind'in diğer bölgelerinde ve Pencap eyaletinde de onlarca kişinin öldüğü kaydedildi. Bölgede geçen cuma gününden beri hava sıcaklığının 45 derecenin üstünde seyrettiği belirtiliyor.

Pakistanlı sağlık yetkilileri, 4 binden fazla kişinin de sıcak çarpması ve bitkinlik nedeniyle hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi. Yetkililer, ölümlerin artmasından endişe ediyor.

İzinler iptal

Sind eyaletinde tüm hastanelere acil durum çağrısı yapılırken doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin izinleri iptal edildi. Tıbbi malzeme sıkıntısının çekildiği hastanelerde morgların ise dolu olduğu belirtiliyor.

Çok sayıda yoksulun yaşadığı 20 milyonluk Karaçi kentinde salı günü insanların evden çıkmamaları istendi. Kentte aşırı sıcaklar nedeniyle üniversitelerdeki sınavlar da ertelendi.

Meteoroloji yetkilileri, salı akşamı fırtına ile başlaması beklenen ilk muson yağmurunun havayı biraz serinleteceği tahmininde bulunuyor.

Komşu Hindistan'da da nisan ve mayıs aylarındaki sıcak hava dalgası yaklaşık 2 bin 500 kişinin ölümüne yol açmıştı.