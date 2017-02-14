Pakistan'da Sevgililer Günü kutlamaları yasaklandı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Pakistan Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat'ta aldığı kararla başkentte Sevgililer Günü'nün kamuya açık alanlarda ve devlet kurumlarında kutlanmasını yasakladı. "Dawn" gazetesinin haberine göre, mahkemenin kararını kamuoyuna açıklayan yargıç Macid Bhatti, medya organlarının sevgililer günü hakkında reklam yapmasının da yasaklandığını duyurdu.

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, Sevgililer Günü'nün Pakistan kültürüne ve İslam dinine uygun olmadığı görüşünü savunan bir şahıs, kutlamaların yasaklanması için mahkemeye şikayette bulunmuştu.

Geçen yıl Pakistan Devlet Başkanı Memnun Hüseyin, Pakistanlıları Sevgililer Günü'nü dikkate almamaya çağırmıştı.

Pakistan'ın en büyük İslamcı partisi olan Cemaati İslam partisinin üyeleri ise Sevgililer Günü'nün İslam'a uygun olmadığını savunarak, bunun yerine 'mütevazılık günü' kutlaması yapılmasını önerdi.

İslamcı ve aşırı muhafazakâr gruplar, Sevgililer Günü'nün 'Batı'dan ithal edilmiş' bir kutlama olduğunu savunarak yasaklanmasını talep ediyor.

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AP/dpa, BÖ/BD