Pakistan'da seçimin kesin olmayan sonuçları açıklandı

Pakistan'da 105 milyonu aşkın seçmen, 5 yıl boyunca yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için 25 Temmuz'da sandık başına gitti. Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), 25 Temmuz'da yapılan federal ve eyalet meclisleri seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı.

Seçimden yaklaşık 55 saat sonra ECP'den yapılan açıklamaya göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) 272 sandalyesi seçimle belirlenen Pakistan Ulusal Meclisinde (NA) 116 sandalye kazandı. PTI'yı, 64 sandalye kazanan Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) ve 43 sandalye kazanan Pakistan Halk Partisi (PPP) takip etti.

Mecliste yer alan diğer partiler ise şu şekilde sıralandı:

"Birleşik Eylem Hareketi (MMA) 13, Birleşik Halk Hareketi (MQM) 6, Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu (PML-Q) 4, Belucistan Avami Partisi (BAP) 4, Belucistan Ulusal Partisi (BNP) 2, Büyük Demokratik İttifak (GDA) 2, Avami Müslüman Ligi (AML) 1, Avami Ulusal Partisi (ANP) 1, Cumhuriyetçi Ulusal Parti (JNP) 1, bağımsızlar 13."

ECP'nin kesin olmayan sonuçları açıklamasıyla, milletvekili adaylarının ölümü nedeniyle seçimin ertelendiği 2 bölge dışında 272 sandalyeden 270'inin sahibi belli oldu.

Pencap'ta yarışı PML-N kazandı

ECP, eyalet meclisleri seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçları da açıkladı.

Ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ta PTI ve PML-N arasında kıran kırana süren yarışı 6 sandalye farkla PML-N kazandı. Bu eyalet meclisinde yer alan 297 sandalyeden 129'unu PML-N, 123'ünü de PTI aldı. Pencap eyaletini bir önceki dönemde de PML-N yönetmişti.

Federal meclis seçimlerinin galibi PTI, eyalet meclislerinden sadece Hayber Pahtunhva'da yarışı önde tamamladı. PTI, 97 üyesi halk tarafından seçilen eyalet meclisinin 65 sandalyesini kazandı. PTI'yı 10 sandalye alan MMA takip etti. PTI, bu eyalette ikinci defa iktidara gelmiş oldu.

Ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde seçimin kazananı PPP oldu. 129 üyesi halk tarafından seçilen eyalet meclisinde PPP 76, PTI 23 sandalyeye sahip oldu.

En küçük eyalet olan Belucistan'da ise halk tarafından seçilen 50 sandalyenin 15'ini yeni kurulan BAP kazandı. BAP'ı 9 sandalye kazanan MMA takip etti.

849 sandalye için 12 binin üzerinde aday yarıştı

Hükümeti kuracak başbakan da NA üyeleri arasından seçilecek. Eyalet meclislerinde 577 ve NA'da 272 olmak üzere toplamda 849 sandalye için 12 binin üzerinde aday yarıştı.

Adaylar seçime katılma hakkı olan 100'ün üzerinde parti ve ittifakın aday olurken, bazı bağımsız isimler de yarıştı.

Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

İktidar olma yarışı

Seçimde üç parti ve bir ittifak öne çıkıyor.

Anketlere göre, seçim hapisteki eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile İmran Han'ın partisi Pakistan Tahrik-i İnsafı (Pakistan Adalet Hareketi - PTI) arasında geçiyordu.

Suikasta uğrayan eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Bilaval Butto Zerdari'nin Pakistan Halk Partisi (PPP) ile dini grupların ittifakı olan Muttahida Meclis-i Amal ittifakı'nın (Birleşik Eylem Konseyi-MMA) ise sandıktan koalisyon çıkması halinde kilit partiler rolünü üstlenmesi bekleniyordu.

Kampanya sürecine kan bulaştı

Pakistan'da kampanya sürecine terör saldırıları damga vurdu. Temmuz ayında adaylara, mitinglere ve parti ofislerine 11 terör saldırısı düzenlendi. Sandıkların kurulmasına saatler kala Milli Müslüman Ligi (MML) adayı Faysal Nedim'in seçim ofisine el bombalı saldırı oldu. Saldırıda Nedim ve yaralandı.

13 Temmuz'da yaşanan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Mastung saldırısı, bunların en kanlısı oldu.

Pakistan Ulema Camiası'nın (JUI) önde gelenlerinden Ekrem Han Durrani ise 10 gün içinde uğradığı biri bombalı biri silahlı iki saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Bir milletvekili adayı ise ailesinin desteğini alamadığı gerekçesiyle intihar etti.

Öteyandan sabah saatlerinde Pakistan'ın Ketta kentinde kalabalık bir oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada en az 31 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.