-PAKİSTAN'DA SALGIN HASTALIK PANİĞİ: 56 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 24.08.2010 - Tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Pakistan'da salgın hastalık paniği yaşanıyor. Salgından dolayı çoğu çocuk 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Pakistan'ın kuzeyinden başlayıp, ülkenin büyük bir kısmını sular altında bırakan ve iki bin kişinin hayatını kaybettiği felaketin boyutları her geçen gün büyüyor. Pakistan'ın Pencap-Sind, Hayber, Paştun-Kwa, Belucistan olmak üzere dört eyaleti etkisi altına alan sel felaketinin ardından muson yağmurları, bu eyaletlerin bazı bölgelerinde halen devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri, yağışların bir iki hafta daha süreceğini ifade etti. 170 milyon nüfuslu Pakistan'ın yarıdan fazlasını vuran sel felaketinden en fazla etkilenenler çocuklar olurken, temiz su, yiyecek ve ilaç temin edilemeyen bölgede, çocuklar salgın hastalıklarla karşı karşıya bulunuyor. Bölgede kuru alan olmadığı için suların kapladığı yerler, çocukların oyun alanı haline geldi. Sel felaketinin ardından salgın hastalık teşhisiyle çocuklar başta olmak üzere çok sayıda kişi, hastanelerde tedavi altına alındı. Pakistanlılara, başta Türk sağlık ekipleri olmak üzere ulaslararası sağlık kuruluşları da müdahale ediyor. Sağlık Bakanlığının bölgeye gönderdiği iki sahra hastanesi bugünden itibaren hizmet vermeye başladı. Sahra hastanelerinde, cerrahi müdahale dışında pakistanlıların tüm tedavileri yapılacak. Hastanelerde, kadın doktor ve hemşireler de bulunuyor. -''TEK AMACIMIZ KARNIMIZI DOYURARAK, HAYATTA KALABİLMEK''- Afetzedelerden Fatima Bibi, selin, depremden daha tehlikeli olduğunu belirterek, felakette her şeylerini kaybettiklerini dile getirdi. Bibi, ''Tek amacımız, karnımızı doyurarak, hayatta kalabilmek'' dedi. Çocuğunun ishal nedeniyle ateşinin yükseldiğini ifade eden Bibi, ''Çocuklarımız hasta, içme sularımız kirli. Buraların ne kadar sağlıksız olduğunu sizler de görebilirsiniz. Yaşlılar ve çocuklar, hastalık bulaşacağı bilindiği halde bu sulardan içiyor'' diye konuştu. BM'ye göre Pakistan'da 3.5 milyon çocuk kolera gibi salgın hastalık riski altında bulunuyor. Başta ishal olmak üzere salgın hastalıklar nedeniyle çoğu çocuk 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. -İNDUS NEHRİ'NİN TAŞMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR- Suların çekilmeye başlamasıyla ortaya çıkan manzara ise felaketin boyutlarının ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor. Sel felaketinin üzerinden üç hafta geçmesine rağmen selzedelere halen yeterli yardımın ulaşamadığı kaydediliyor. Bu arada, Pakistan'da devam eden muson yağmurları nedeniyle dünyanın en büyük nehirlerinden İndus Nehri başta olmak üzere birçok nehrin taşmasından endişe ediliyor. Ülkenin kuzeyindeki eyaletlerde etkili olan ve güneye doğru ilerleyen sel suları, bir anlamda yardıma muhtaç halkın kabusu olmuş durumda. Bu arada, Türk Kızılayının Newshare bölgesinde iftar yemeği dağıtımı sırasında birçok ailenin selden az zarar gören okullara sığındığı görüldü. Birden fazla ailenin tek bir odayı paylaşmak zorunda kaldığı okullarda, yaşam koşulları çok kötü.