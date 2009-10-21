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|Pakistan'da saldırı endişesiyle eğitime
ara
İslamabad'da bulunan
Uluslararası İslam Üniversitesine düzenlenen intihar saldırısının ardından
Pakistan'ın genelinde bütün okullarda eğitime ara verildiği
açıklandı.
Pakistan'da bulunan Sind, Beluç ve
Serhat eyaletlerinin eğitim bakanları, eyaletlerdeki bütün okulların 24 Ekime
kadar kapalı tutulacağını bildirdi.
Ülkenin en büyük eyaleti olan
Pencap'ta ise ikinci bir talimata kadar eğitime süresiz ara verildiği
duyuruldu.
Pakistan'ın federal merkezi İslamabad'da bulunan Allame İkbal,
Fatıma Cinnah, Bahriye ve Fast üniversiteleri güvenlik nedeniyle 24 Ekime kadar
eğitime ara verdiklerini açıkladı. Bu süre içinde İslamabad'da ilk ve orta
dereceli okullar da kapalı tutulacak.
Pakistan İçişleri Bakanı Rahman
Malik, hafta başında yaptığı açıklamada, okullara terörist saldırısı istihbaratı
aldıklarını belirterek, güvenlik önlemleri yetersiz olan okulların tedbir
almalarını veya kapatılmasını
istemişti.