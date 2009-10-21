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Politika

Pakistan'da saldırı endişesiyle eğitime ara

21 Ekim 2009 13:05

Pakistan'da saldırı endişesiyle eğitime ara


İslamabad'da bulunan Uluslararası İslam Üniversitesine düzenlenen intihar saldırısının ardından Pakistan'ın genelinde bütün okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

Pakistan'da bulunan Sind, Beluç ve Serhat eyaletlerinin eğitim bakanları, eyaletlerdeki bütün okulların 24 Ekime kadar kapalı tutulacağını bildirdi.

Ülkenin en büyük eyaleti olan Pencap'ta ise ikinci bir talimata kadar eğitime süresiz ara verildiği duyuruldu.

Pakistan'ın federal merkezi İslamabad'da bulunan Allame İkbal, Fatıma Cinnah, Bahriye ve Fast üniversiteleri güvenlik nedeniyle 24 Ekime kadar eğitime ara verdiklerini açıkladı. Bu süre içinde İslamabad'da ilk ve orta dereceli okullar da kapalı tutulacak.

Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik, hafta başında yaptığı açıklamada, okullara terörist saldırısı istihbaratı aldıklarını belirterek, güvenlik önlemleri yetersiz olan okulların tedbir almalarını veya kapatılmasını istemişti.
 

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