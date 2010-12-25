T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da saldırı: 26 ölü

Pakistan'da bir gıda ürünleri dağıtım merkezinin yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

25 Aralık 2010 02:00

T24 - Pakistan'da bir gıda ürünleri dağıtım merkezinin yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

Pakistan'da bir gıda ürünleri dağıtım merkezinin yakınında düzenlenen intihar saldırısında 26 kişi öldü.

Yerel yetkililer, saldırının Afgan sınırına yakın Bacur bölgesindeki Khar kasabasında yaşandığını söylediler.

Saldırının yakınında gerçekleştiği dağıtım merkezinin, bölgedeki çatışmalardan etkilenen insanlara gıda ürünleri dağıtan Dünya Gıda Programı ve diğer yardım kuruluşlarınca kullanıldığı belirtildi.

Saldırıda ölen 26 kişinin gıda malzemesi almak için bekleyenlerden olduğu tahmin ediliyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24