Pakistan'da saldırı: 26 ölü

T24 - Pakistan'da bir gıda ürünleri dağıtım merkezinin yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

Pakistan'da bir gıda ürünleri dağıtım merkezinin yakınında düzenlenen intihar saldırısında 26 kişi öldü.



Yerel yetkililer, saldırının Afgan sınırına yakın Bacur bölgesindeki Khar kasabasında yaşandığını söylediler.



Saldırının yakınında gerçekleştiği dağıtım merkezinin, bölgedeki çatışmalardan etkilenen insanlara gıda ürünleri dağıtan Dünya Gıda Programı ve diğer yardım kuruluşlarınca kullanıldığı belirtildi.



Saldırıda ölen 26 kişinin gıda malzemesi almak için bekleyenlerden olduğu tahmin ediliyor.





