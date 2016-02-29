Pakistan'da, Pencap Valisi Salman Taseer'i öldüren Mümtaz Kadri idam edildi

Yaklaşık beş yıl önce Pakistan'ın Pencap vilayetinin valisi Salman Taseer'i, 'dini görev' diyerek öldüren Mümtaz Kadri'nin idam edildiği açıklandı. İdam kararının infazı, TSİ ile dün gece 01:30 sularında başkent İslamabad yakınlarındaki Rawalpindi'deki Adiala Cezaevi'nde gerçekleştirildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Özel eğitim alan ve Taseer'in koruması olarak atanan Kadri, ülkenin önde gelen liberal politikacısını Ocak 2011'de İslamabad'da bir pazarda güpegündüz öldürmüştü.



Kadri, Pakistan'ın dine hakaret yasalarını eleştiren ve liberal reformları savunan Taseer'i öldürmenin “dini görev” olduğunu söylemişti. Salman Taseer, 2008'den suikasta uğradığı Ocak 2011'e kadar Pencap Valisi olarak görev yapmıştı. İslamcı gruplar tarafından kahraman olarak görülen Kadri için suikastın ardından destek yürüyüşleri düzenlenmişti.



Kadri'nin idamının ardından radikal dinciler yine protesto için sokaklara döküldü.



Polis teyakkuza geçmiş durumda. AFP'nin bildirdiğine göre; Kadri'nin İslamabad'daki evinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.