T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da, Pencap Valisi Salman Taseer'i öldüren Mümtaz Kadri idam edildi

Kadri, Pakistan'ın dine hakaret yasalarını eleştiren ve liberal reformları savunan Taseer'i öldürmenin 'dini görev' olduğunu söylemişti

29 Şubat 2016 11:56

Yaklaşık beş yıl önce Pakistan'ın Pencap vilayetinin valisi Salman Taseer'i, 'dini görev' diyerek öldüren Mümtaz Kadri'nin idam edildiği açıklandı. İdam kararının infazı, TSİ ile dün gece 01:30 sularında başkent İslamabad yakınlarındaki Rawalpindi'deki Adiala Cezaevi'nde gerçekleştirildi. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Özel eğitim alan ve Taseer'in koruması olarak atanan Kadri, ülkenin önde gelen liberal politikacısını Ocak 2011'de İslamabad'da bir pazarda güpegündüz öldürmüştü. 

Kadri, Pakistan'ın dine hakaret yasalarını eleştiren ve liberal reformları savunan Taseer'i öldürmenin “dini görev” olduğunu söylemişti. Salman Taseer, 2008'den suikasta uğradığı Ocak 2011'e kadar Pencap Valisi olarak görev yapmıştı. İslamcı gruplar tarafından kahraman olarak görülen Kadri için suikastın ardından destek yürüyüşleri düzenlenmişti.

Kadri'nin idamının ardından radikal dinciler yine protesto için sokaklara döküldü. 

Polis teyakkuza geçmiş durumda. AFP'nin bildirdiğine göre; Kadri'nin İslamabad'daki evinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

 

ETİKETLER

Salman Taseermümtaz kadripakistanpencapvalidini görevi liberaldinhakaretreformcinayetkatil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24