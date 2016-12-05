Pakistan'da otel yangını: 11 ölü, 75 yaralı

Pakistan güvenlik birimleri, Karaçi kentindeki dört yıldızlı bir otelde sabaha karşı çıkan yangında 11 kişinin öldüğünü, 75 kişinin yaralandığını açıkladı. Otel misafirlerinden bazılarının yangından kaçabilmek için pencerelerden atladığı ve birbirine bağlanmış çarşaflarla aşağı inmeye çalıştığı belirtildi.

Regent Plaza Oteli'ndeki yangın pek çok misafiri uykudayken yakaladı. Yangın alarmı ve acil çıkış kapılarının azlığının pek çok misafiri odalarında mahsur bıraktığı kaydedildi.

En az iki Pakistanlı uluslararası kriket oyuncusu da misafirler arasındaydı. Sohaib Maqsood ve Hammad Azam'ın hafif şekilde yaralandığı tahmin ediliyor.

Karaçi valisi Waseem Akhtar olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada "Otelin yangın güvenlik sistemi ve insanları tahliye edecek yangın çıkışı yoktu" dedi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yaralı otel misafiri Saeed ur Rehman saatlerce yardımın gelmediğini söylüyor:

"Mahsur kalan insanlar cesaret gösterdi ve çarşafları birbirine bağlayarak teker teker aşağıya indi."

Polis yangının kontrol altına alınmasının yaklaşık üç saat sürdüğünü açıkladı.

Kentteki Jinnah Hastanesi'nin doktoru Semi Jamali AFP'ye yaptığı açıklamada ölenler arasında dört kadının olduğunu söyledi.

Jamali, pek çok misafirin sekiz katlı otelden atlamaları nedeniyle kesik ya da kırıklarının olduğunu da belirtti.

Bir üst düzey polis yetkilisi can kaybı sayısını doğruladı ve yangının nedeninin henüz bilinmediğini, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

İngiliz Reuters haber ajansına göre, otelin 400'den fazla odası bulunuyor.