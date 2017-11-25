T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da orduya 'güvenliği sağla' çağrısı

Pakistan’da polis, mahkeme tarafından iptal edilen seçim yasasındaki değişikliği protesto eden göstericilere bugün operasyon düzenledi

25 Kasım 2017 23:55

Pakistan'da seçim yasalarındaki değişiklik sonrası başlayan protestolara karşı, Pakistan İçişleri Bakanlığı başkent İslamabad'da güvenliği sağlaması için orduya çağrıda bulundu.

Pakistan’da polis, mahkeme tarafından iptal edilen seçim yasasındaki değişikliği protesto eden göstericilere bugün operasyon düzenledi. Pakistan devlet televizyonundan yapılan açıklamada, başkent İslamabad’da anayolları 2 haftadan uzun süreden beri kapatan göstericilere karşı Pakistan İçişleri Bakanlığı’nın orduyu göreve çağırdığı belirtildi.

ETİKETLER

pakistanbaşkentislamabadpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24