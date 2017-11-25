Pakistan'da orduya 'güvenliği sağla' çağrısı

Pakistan'da seçim yasalarındaki değişiklik sonrası başlayan protestolara karşı, Pakistan İçişleri Bakanlığı başkent İslamabad'da güvenliği sağlaması için orduya çağrıda bulundu.

Pakistan’da polis, mahkeme tarafından iptal edilen seçim yasasındaki değişikliği protesto eden göstericilere bugün operasyon düzenledi. Pakistan devlet televizyonundan yapılan açıklamada, başkent İslamabad’da anayolları 2 haftadan uzun süreden beri kapatan göstericilere karşı Pakistan İçişleri Bakanlığı’nın orduyu göreve çağırdığı belirtildi.