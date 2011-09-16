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Dünya

Pakistan'da ölü sayısı 40'a çıktı DERA İSMAİL HAN (A.A) 

16 Eylül 2011 16:24

-Pakistan'da ölü sayısı 40'a çıktı DERA İSMAİL HAN (A.A) - 16.09.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısında, dün bir cenaze töreni sırasında düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 40'a yükseldi. Polis, Afganistan sınırı yakınındaki Aşağı Dir bölgesinde hükümet yanlısı bir aşiret üyesinin cenaze töreninde düzenlenen saldırıdaki yaralı sayısı 68 olarak açıkladı.  Candol kentinde düzenlenen saldırıda hedefin Taliban karşıtı milis güçler olduğu bildirilmişti. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadığı belirtildi, ancak Taliban geçmiş yıllarda bölgede çok sayıda saldırı düzenledi.

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