-PAKİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 300'Ü GEÇTİ PEŞAVER (A.A) - 30.07.2010 - Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 300'ü aştı. Yetkililer, ölü sayısının 313'e çıktığını belirtti. Nehirlerin taşmasına, toprak kaymalarına ve köylerin sular altında kalmasına yol açan felaketten, en çok ülkenin kuzeybatı bölgelerinin etkilendiği bildirildi. Bu bölgelerde ölü sayısının 291 olduğu, Peşaver'le başkent İslamabad arasındaki yolun kapandığı kaydedildi. Pakistan'ın Keşmir bölgesinde de en az 22 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Çok sayıda kişinin kayıp olduğu, bu yüzden ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.