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Dünya

Pakistan'da öksürük şurubundan 45 kişi öldü!

Lahor ve Gujranvala bölgelerinde 54 kişinin söz konusu şurup nedeniyle tedavi altında olduğu belirtildi

30 Aralık 2012 13:45

Pakistan'da alkol ihtiva eden şuruptan ölenlerin sayısı 45'e yükseldi, 54 kişinin ise tedavisi sürüyor.
 
Pakistan'ın Pencap eyaletinde öksürük şurubunun neden olduğu zehirlenme sonucu ölenlerin sayısı 45'e çıktı.

Lahor ve Gujranvala bölgelerinde 54 kişinin söz konusu şurup nedeniyle tedavi altında olduğu belirtildi.

 

13 eczane kapatıldı 

 

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, içinde fazla miktarda alkol bulunan ve aşırı kullanıldığında ölüme yol açan öksürük şurubunun toplatıldığını, şurubu izinsiz satmaya devam eden 13 eczanenin kapatıldığını bildirdi.
        
Yetkililer, yaşamını yitirenlerin çoğunluğunun alkol bağımlısı olduğunu tespit etti.
        
Pencap eyaletinde geçen ay da içeriğinde yüksek oranda uyuşturucu madde bulunan bir öksürük şurubu 29 kişinin ölümüne neden olmuştu.
        
Pakistan'da yetersiz denetimler ve yasal boşluklar nedeniyle birçok ilacın kaçak üretildiği belirtildi.

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