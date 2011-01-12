-PAKİSTAN'DA ''KUVEYT TÜRK KARDEŞLİK KÖYÜ'' MULTAN (A.A) - 12.01.2011 - Pakistan'ın sel felaketinden etkilenen Pencap eyaleti Multan şehrine bağlı Bukhay Wala bölgesinde Türk Kızılayı ve Kuveyt Türk Katılım Bankasının katkılarıyla inşa edilen ''Kuveyt Türk Kardeşlik Köyü''nde yaşam başladı. Köyde hayatlarını sürdüren ailelerin ihtiyaçlarını Türk Kızılayı ekipleriyle birlikte yerinde tespit eden Kuveyt Türk Katılım Bankası Operasyon Grup Başkanı İsmet Çıtak ve Kurumsal İletişim Yönetmeni Gökhan Şengül, mağdur ailelere 1000 yorgan, 500 ayakkabı ve gıda maddesi dağıttı. Çıtak, banka çalışanları ve müşterilerinin katılımıyla oluşturulan köyde, mağdur ailelerin çocukları için eğitime yönelik çalışmalarda da bulunacaklarını söyledi. Pakistan'a yapılan bağış ve yardımı sadece bir defaya mahsus gerçekleştirmenin dışında yardım sonrası bölge insanının durumunu ve ihtiyaçlarını belirleyeceklerini ifade eden Çıtak, köydeki ailelerin acil ihtiyaçlarını yerinde giderdiklerini anlattı. Bu arada, Türk Kızılay'ı da selden en fazla zarar gören Pencep eyaleti Multan şehrinde oluşturduğu yardım dağıtım ekibi aracılığıyla demiryolu ile Türkiye'den gelen 2 milyon 584 bin 704 kilogram yardım malzemesini 85 bin 745 aileye dağıttı. Türk Kızılay'ı Multan alan delegasyonu başkanlığı görevini yürüten Akdeniz Bölge Müdürü Günay Savaşlı, Türkiye'den gelen yardımları 14 personel ve yerel personelin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Bölge halkının en önemli sorununun eğitimsizlik olduğunu belirten Günay, yoksulluk altında ezilen insanların işsizlikle birlikte ekonomik sıkıntı içerisinde bulunduklarını ve bölgede enerji ile içme suyu gibi sıkıntıların baş gösterdiğini kaydetti.