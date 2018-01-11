Pakistan’da küçük bir kız cinayetine protestolar büyüyor

İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Pakistan\'ın Kasur kenti Kashmir Chowk bölgesindeki bir çöp yığınında yedi yaşındaki kayıp kız Zainab\'ın cesedi bulundu. Kent halkı olayı protesto etmek ve saldırganların yakalanmasını talep etmek için sokaklara çıkarken, iki protestocu hayatını kaybetti.

Polis ölüm raporunda, küçük kızın cinayet öncesinde birkaç kez cinsel saldırıya maruz kaldığını ve sonrasında boğularak öldürüldüğünü açıkladı.

ARY News televizyonunun haberine göre, Kasur\'un Kot mahallesinde oturan küçük kız 5 Ocak Cuma günü okula giderken kaçırılmıştı.

Olayın duyulmasının ardından Kasur’da yüzlerce kişi sokağa çıkıp protesto gösterisi düzenleyerek yolları kapattı.

Protestocular geçen yıl en az 12 küçük kız çocuğunun kaçırılıp tecavüz edilerek öldürülmesine karşın, bugüne kadar hiçbir suçlunun yakalanamadığına dikkat çektiler.

Sivil toplum üyeleri ve politikacılar suçluların derhal yakalanıp adalete teslim edilmelerini ve olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep ettiler.

Punjab Bölgesi Başbakanı Shehbaz Shariff de, Punjab Emniyet Müdürlüğü müfettişlerinden konuyla ilgili rapor istediğini açıkladı ve \"Suçlular cezalardan kurtulamamalı\" dedi.

Shariff, saldırıya uğrayan kızın ailesine, adaletin her ne pahasına olursa olsun sağlanacağına dair güvence verdi.