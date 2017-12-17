Pakistan'da kiliseye saldırı

Pakistan'ın güneybatısında yer alan Ketta kentinde bir kilisenin hedef alındığı intihar eyleminde en az 5 kişi öldü, kadın ve çocukların da aralarında olduğu en az 21 kişi yaralandı.

Belucistan Eyaleti'nin İçişleri Bakanı Sarfaraz Bugti, Noel öncesinde son Pazar ayininin düzenlendiği kilisenin oldukça kalabalık olduğunu, yaklaşık 400 kişinin saldırı sırasında kilisede bulunduğunu söyledi. Bugti, saldırının iki kişi tarafından düzenlendiğini de açıkladı. İçişleri Bakanı, saldırganlardan birinin girişteki güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada öldüğünü, diğer saldırganın ana kapıdan içeri girmeyi başardığını kaydetti.

Belucistan Emniyet Müdürü Moazzam Ansari ise saldırganın kilisenin ana binasına ulaşamadığını belirterek, "Aksi takdirde can kaybı çok daha fazla olurdu" dedi.

Saldırı sonra Ketta'da yaşayan Hristiyanlar yetersiz güvenlik önlemi alınmasını protesto etti.

Polis saldırı ile ilgisi olduğu düşünülen iki şüpheli hakkında arama başlatırken, intihar eylemini henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'ın 200 milyonluk nüfusunun yüzde 1.6'sını oluşturan Hristiyanlar daha önce de saldırıların hedefi olmuştu.

2016 yılında Paskalya kutlamaları sırasında Lahor'da düzenlenen intihar saldırısında 29'u çocuk 75 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Taliban'a bağlı Cemaat-ül Ahrar üstlenmişti.

AFP/AP,ÖA/BW

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