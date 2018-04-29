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BBC Türkçe

Pakistan'da kiliseye intihar saldırısı: En az 5 kişi öldü

Pakistan'da bir kiliseye yönelik düzenlenen silahların da kullanıldığı intihar saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırı Afganistan sınırına 65 kilometre mesafedeki Ketta kentinde gerçekleşti.

29 Nisan 2018 20:30

Pakistan'da bir kiliseye yönelik düzenlenen silahların da kullanıldığı intihar saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı Afganistan sınırına 65 kilometre mesafedeki Ketta kentinde gerçekleşti.

Olayda 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin kiliseye bombalı yeleklerle girmeye çalışan saldırganları kapıda durdurmayı başardığı aktarıldı.

Bölgenin içişleri bakanı Sarfaraz Bugti, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, saldırganların durdurulması ile "400 kişinin hayatının kurtarıldığı" mesajını paylaştı.

Saldırganlardan birinin üzerindeki bombayı patlattığı, diğerinin ise polisle çatışmaya girdiği belirtiliyor.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili kent çapında takip operasyonları başlattığı, saldırının gerçekleştiği bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı bildiriliyor.

Bölgede daha önce de Şii Müslüman toplumunu hedef alan intihar saldırıları yaşanmıştı.

Ketta'daki Hristiyan azınlığın da çeşitli saldırılarla hedef alınması sonrası şehirdeki kilise çevresine güvenlik yerleştirilmişti.

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