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Dünya

Pakistan'da kanlı baskın: 20 ölü

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı

11 Nisan 2015 13:05

Pakistan'ın batısındaki Belucistan eyaletinde bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı çadırlara düzenlenen silahlı saldırıda ilkbelirlemelere göre 20 işçi yaşamını yitirdi.

Turbat bölgesi polis yetkilisi Mumtaz Ali'nin verdiği bilgilere göre, bir baraj projesinde görevli işçilerin kaldığı çadırlara şafak vakti kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Ali, saldırıda ilk belirlemelere göre 20 işçinin hayatını kaybettiğini, 3 işçinin yaralandığını söyledi. Ali, yaralı işçilerin bölgedeki hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Çevre bölgelerdeki kontrol noktalarında güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılırken, failleri bulmak için kapsamlı soruşturma başlatıldı. 

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, saldırıyı şiddetle kınadı ve yaşamını yitiren işçilerin ailelerine taziyelerini iletti. Saldırıyla ilgili rapor talep eden Şerif, yetkililere failleri bir an önce yakalayıp adaletin karşısına çıkarmaları talimatını verdi.

 

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