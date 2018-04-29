Pakistan'da 'intikam tecavüzü' emri verenlere gözaltı

Pakistan'ın Multan kentinde genç bir kişiye "intikam için tecavüz edilmesi" emri verdikleri iddia edilenler gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısının 20'ye yakın olduğu bildirildi.

Polis yetkilileri, kurbanın erkek kardeşinin de tecavüz ile suçlandığını söyledi.

Yine polisten yapılan açıklaya göre, kurbanlar aynı zamanda akraba.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan polis yetkilisi Allah Baksh, "Jirga (Aşiret Konseyi) ceza olarak 16 yaşındaki bir kişiye tecavüz edilmesi emri verdi. Bu kişinin erkek kardeşi de 12 yaşındaki bir kişiye tecavüz etmişti" dedi.

İlki tecavüzü gerçekleştirmekle suçlanan kişi ise hala aranıyor.

BBC'ye konuşan kaynaklar ise "intikam tecavüzü" emrini verenlerin Aşiret Konseyi değil, iki ailenin bazı üyeleri olduğunu söyledi.

Pakistan'da genelde yaşlı aşiret üyelerinden oluşan ancak faaliyetleri yasadışı olan bu konseylerin çeşitli sorunları çözdükleri biliniyor.

Söz konusu konseylerden bazıları geçmişte, "namus cinayeti" ve "intikam tecavüzü"nü de içeren çok sayıda tartışmalı karar almıştı.

Pakistan'da 2002 yılında da bir aşiret konseyi 28 yaşındaki Muhtaran Mai adlı kadına topluca tecavüz edilmesi emri vermişti.

Muhtaran Mai'nin 12 yaşındaki erkek kardeşi daha önce yaşlı bir kadın ile ilişkiye girmekle suçlanmıştı.

Mai ise kendisine tecavüz edenler aleyhine dava açmıştı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi mahkum edilen altı kişiden beşine verilen cezaları iptal etmişti.

Zamanla önemli bir insan hakları aktivisti olan Mai, Pakistan'dan ayrılması için yapılan çağrılara karşın ülkesini terk etmeyerek köyünde okul yaptırmış, yaşam öyküsü ise 2014'te New York'ta sergilenen "Parmak izi" adlı operaya konu olmuştu.