Pakistan'da intihar saldırısı: en 23 ölü

Pakistan'ın kuzeyindeki Mardan kentinde düzenlenen intihar saldırısında en az 23 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Cemaat'ul Ahrar örgütünün üstlendiği saldırının bomba yüklü motorsiklet ile düzenlendiği aktarıldı.

Pakistan Talibanı'ndan 2014 yılında liderlik kavgası nedeniyle ayrılan grup tarafından kurulan Cemaat'ul Ahrar geçen yıl Lahor'da 60 kişinin ölümüne sebep olan intihar saldırısını da üstlenmişti.

Hürriyet’in haberine göre Pencap ilk yardım servisi Mardan kentinde Nüfus Müdürlüğü (NADRA) ofisinde meydana geldiğini duyurmuştu. Patlamayla hasar gören Nüfus Müdürlüğünün çevresi güvenlik şeridiyle çevrilirken yaralıların yakındaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yaptığı açıklamada, terör saldırısını kınadı ve masum kişilerin hayatını kaybetmesinden derin acı ve üzüntü duyduğunu ifade etti.

Cemaat’ul Ahrar örgütünün sözcüsü Ehnsanullah Ehsan, Mardan'daki saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini açıkladı.

Öte yandan, olay yerinde incelemelerde bulunan bomba imha ekibinden yapılan açıklamada, saldırıda 8 ila 10 kilogram patlayıcı kullanılmış olabileceği bildirildi.