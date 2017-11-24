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Dünya

Pakistan’da intihar saldırısı, Başmüfettiş hayatını kaybetti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Pakistan’ın Peşaver bölgesinde gerçekleştirilen bir intihar saldırısında yüksek rütbeli bir polis memuru hayatını kaybetti

24 Kasım 2017 19:36

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Pakistan’ın Peşaver bölgesinde gerçekleştirilen bir intihar saldırısında yüksek rütbeli bir polis memuru hayatını kaybetti.
Peşaver’de yer alan Zarghooni Camisi yakınlarında, Başmüfettiş Ashraf Noor’un aracına patlayıcı yüklenmiş bir bisikletle gerçekleştirilen saldırıda, Noor ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, altı polis memuru da yaralandı.
Ölü ve yaralı sayısı hakkında birbiriyle çelişen iddialar yayılırken, Peşaver Polis Müdürü Tahir Khan, patlamada sadece Başmüfettiş Noor’un hayatını kaybettiğini duyurdu.
Büyükşehir Pois Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, patlamada yaralanan altı polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Salrıdıyı üstlenen çıkmazken, bu Peşaver’de yaşanan ilk yüksek rütbeli polis cinayeti olarak kaydedildi.

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