Pakistan'da intihar saldırısı: 18 ölü, 27 yaralı

Pakistan'ın güneybatısındaki Baluchistan eyaletinde bir türbede düzenlenen intihar saldırısında en az 18 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Cal Magsi bölgesindeki Fatihpur Türbesi'nde meydana gelen saldırının 3 günlük bir dini merasim için toplanan kalabalığı hedef aldığı belirtildi. İntihar bombacısının türbe kapısında polis tarafından durdurulmasının ardından kendini patlattığı olayda ölenlerden birinin ise polis olduğu ifade edildi.

Belucistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, saldırganın polisler tarafından fark edilip türbeye girişinin engellenmesinin kayıp sayısını azalttığını söyledi. Yerel kaynaklar, türbenin güvenlik güçleri tarafından boşaltıldığını ve geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da şubat ayında Sind eyaletindeki Şehvan Şerif kentinde bulunan Lal Şahbaz Kalender Türbesi'ne yönelik düzenlenen intihar saldırısında da 80 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.