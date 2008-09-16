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Dünya

Pakistan’da güvenlik güçlerine karşı intihar saldırısı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Swat Vadisi bölgesinde güvenlik güçlerine ait bir noktaya düzenlenen intihar saldırısında, 3 asker öldü, 6 asker de yaralandı

16 Eylül 2008 03:00

Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı, askerlerin toplanma merkezi olarak kullandıkları bir okul binasına karşı bugün düzenlendi.

 

ABD Genelkurmay Başkanı’ndan Pakistan'a sürpriz ziyaret

 

Öte yandan, ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, Pakistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

Pakistan'ın, Afganistan sınırına yakın bölgelerinde yoğunlaşan teröristlere karşı mücadele ile ilgili görüşmelerde bulunması beklenen Mullen'in, Başbakan Yusuf Rıza Gilani, Genelkurmay Başkanı Asaf Kayani ve diğer yetkililerle bir araya geleceği açıklandı.

Bu arada, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ABD güçlerinin bundan sonra Pakistan içlerinde operasyon düzenleyeceklerini sanmadığını söyledi.

Zerdari gazetecilerin, "Eğer Amerikan birlikleri yeni bir operasyon düzenlerlerse, Pakistan askerleri onların üzerine ateş açacaklar mı?" sorusuna, "Bu tür operasyonların artık olacağını sanmıyorum' karşılığını verdi. Afganistan üzerinden giren ABD birliklerinin Pakistan içlerinde yaptığı operasyonlar, İslamabat yönetiminin sert tepkisine yol açıyor.

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