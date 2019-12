Pakistan'da büyük patlama

Komadan çıkarsa okuyacak

Erzincan’da, ÖSS'ye girdiği gün, babası Sebahattin Yalvaç’ın kullandığı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve uzun süre komada kalan 19 yaşındaki Fulya Yalvaç, yaşam savaşını kazandı. Tedavisi süren genç kız, kazandığı Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne önümüzdeki yıl başlayacağını söyledi.Erzincan- Sivas karayolunun 7’nci kilometresinde Bozyazı Köyü yakınlarında 15 Haziran'da meydana gelen kazada, Sebahattin Yalvaç’ın kullandığı 24 DP 701 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada baba Sebahattin Yalvaç ile 16 yaşındaki oğlu Samet Yalvaç hayatını kaybederken, anne Hülya Yalvaç hafif, kızları Fulya Yalvaç ağır yaralandı.Kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde uzun süre komada kalan Yalvaç, ÖSS’de eşit ağırlık puan türüne göre 363.375 puan alarak Erzincan üçüncüsü, Türkiye 394’üncüsü oldu. Savcı olmak isteyen ve Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Fulya Yalvaç hastanede ölümle pençeleşirken dershanedeki öğretmenleri okula kaydını yaptırdı.Yaşam savaşını kazanan ve komadan çıkan Fulya Yalvaç, sağlık durumunun iyiye gitmesi ve ailesinin talebi üzerine 28 Ağustos’ta Erzincan Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Fulya Yalvaç, “Doktorum sağ olsun beni iyileştirdi. Hukuk Fakültesi'ni kazandım ancak bu yıl gidemeyeceğim için kaydımı dondurdum. İnşallah seneye gideceğim” dedi.Kazada hafif yaralanan ve kızını bir an olsun yalnız bırakmayan annesi 39 yaşındaki Hülya Yalvaç ise çok sevinçli olduğunu belirterek “Doktorların altı ay, bir yıl sonra olur dediklerini Fulya, çok erken gerçekleştirdi. Konuşması bizler için mucize oldu. Bu sene okuluna gidemedi. Kayıt işlemlerini dondurduk, seneye inşallah gidecek. Okuması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hem sevinç hem üzüntüyü bir arada yaşıyorum” dedi.Erzincan Devlet Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Murat Gülay da Fulya’nın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirterek, “Şuuru açık, ağızdan beslenebiliyor. Ancak zaman zaman solunum güçlüğü çekiyor. Durumu iyiye gittikçe fizik tedavi uygulanacak” diye konuştu.