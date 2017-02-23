Pakistan'da bombalı saldırı: En az 8 ölü

Pakistan'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Lahore kentinde meydana gelen patlamada en az 20 kişi de yaralandı.

Patlamanın nedeni bilinmiyor. İlk gelen haberler elektrik jeneratörünün patlamış olabileceği yönündeydi, ancak polis daha sonra bomba ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

Terörle Mücadele Departmanı yetkilileri olay yerinde patlayıcı izi bulduklarını açıkladı.

Terörle Mücadele Departmanı yetkilisi Muhammed İkbal, gazetecilere yaptığı açıklamada patlamanın olduğu binada neden patlayıcı madde bulunduğunu ve uzaktan kumandalı patlayıcı olup olmadığını araştırdıklarını açıkladı.

Pakistan son günlerde İslamcı militanların bombalı saldırılarıyla sarsıldı. Son iki haftada meydana gelen saldırılarda 125 kişi hayatını kaybetti.