Pakistan'da bombalı saldırı: En az 25 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde parlamento üst kanadının başkan yardımcısı Senatör Abdul Cafer Haydari'nin konvoyunun geçişi sırasında bir bombanın patlatılması üzerine en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Haber ajansı AFP'ye konuşan Emniyet yetkilisi Safar Khan, patlamanın bir intihar saldırısı olup olmadığının henüz netleşmediği belirtildi. Patlamada çok sayıda kişi de yaralandı.

Senatör Haydari, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, patlamada hafif yaralandığını belirterek, "Konvoyda çok sayıda insan vardı, o yüzden bir sürü kişi yaralandı" dedi.

Ağır yaralıların ambulans helikopterlerle eyalet başkenti Ketta'da bulunan hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Senatör Haydari, koalisyon hükümetinin ortağı İslamcı bir siyasi oluşum olan İslam Uleması Cemiyeti - Fazlurrahman Grubu'nu (JUI-F) temsil ediyor.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, saldırıda yaralananların ve hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmını parti görevlileri oluşturuyor. Bir emniyet yetkilisi, Haydari'nin şoförünün de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Belucistan hem ayrılıkçı grupların hem de radikal İslamcı örgütlerin faaliyet gösterdiği bir yer olarak biliniyor.

Eyalette daha önce de çeşitli bombalı saldırılar düzenlenmişti.