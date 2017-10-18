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Dünya

Pakistan'da bombalı araçla saldırıda ölü sayısı 30’a yükseldi (3)

(Ölü sayısı ve ayrıntılarla güncellendi)  İstanbul, 18 Ekim (DHA) - Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da meydana gelen bombalı araçla saldırıda aralarında polislerin de olduğu 30 kişi yaşamını yitirdi

18 Ekim 2017 15:45

(Ölü sayısı ve ayrıntılarla güncellendi) 
İstanbul, 18 Ekim (DHA) - Pakistan\'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta\'da meydana gelen bombalı araçla saldırıda aralarında polislerin de olduğu 30 kişi yaşamını yitirdi.
Belucistan İçişleri Bakanı Sarfaraz Bugti, yerel basın organlarına saldırıda en az altı polis memurunun öldüğünü aktararak saldırıyı şiddetle kınadı.
Yaşamını yitirenler dışında 22 yaralının ise Ketta kentindeki sivil ve askeri hastanelerde tedavi görmekte oldukları belirtildi.
Yerel haber kaynaklarına göre, bir otomobile yerleştirilen el yapımı bomba, yaklaşık 35 polisi taşıyan bir kamyon geçerken patlatıldı.
Patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi. Saldırıyı henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi. Ketta’da iki ay önce aralarında Pakistan askerlerinin de olduğu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bir intihar saldırısı daha gerçekleşmişti. (Fotoğraflı)

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